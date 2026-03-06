Diabete in Calabria | 172.000 pazienti i medici ora prescrivono tutto

In Calabria, circa 172.000 persone convivono con il diabete, e i medici hanno iniziato a prescrivere una gamma completa di trattamenti. La novità si è verificata a Catanzaro, dove l’ASP ha emanato una nuova direttiva che modifica le modalità di prescrizione. Questa decisione riguarda l’intero territorio calabrese e segna un cambiamento importante nel modo di gestire la malattia.

Una svolta decisiva per la sanità territoriale calabrese è arrivata a Catanzaro. La direttiva dell'ASP n. 29926, emessa il 2 marzo 2026, autorizza i Medici di Medicina Generale a prescrivere direttamente i presidi per l'autocontrollo glicemico dei pazienti diabetici. Questa misura, ottenuta grazie all'azione della Fnp Cisl Magna Grecia e della CISL Magna Grecia, risponde a un bisogno urgente in una regione dove circa 172.000 cittadini convivono con il diabete, una prevalenza del 8,7% che supera la media nazionale. Il provvedimento elimina le barriere burocratiche e garantisce un accesso immediato ai dispositivi essenziali come siringhe monouso, lancette e strisce reattive. 🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria in prima linea: 20 medici cubani a rischio, 180mila pazientiLa Calabria diventa teatro di una disputa geopolitica che vede contrapposti Stati Uniti e Cuba, con in mezzo i pazienti di un ospedale calabrese. Follia in ospedale: distrugge tutto nel reparto, medici e pazienti asserragliati in una stanzaEmpoli, 4 marzo 2026 – Momenti di terrore nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli nella mattina di mercoledì 4 marzo. Tutto quello che riguarda Diabete in Calabria 172 000 pazienti i.... Diabete. In Calabria una forte necessità di governance organizzativa e risorse certePrima Regione in Italia per prevalenza di diabete e obesità. Dagli esperti arriva la richiesta di dare corpo alle norme regionali ritenute ottime. Servono anche maggiori risorse da investire sul ... quotidianosanita.it Diabete. Archero (Fand): Calabria esempio virtuoso per il PaeseIl presidente delle associazioni dei pazienti con diabete plaude all’azione della Calabria che dopo il recepimento del Piano nazionale per la malattia diabetica, tra le prime Regioni in Italia, ha ... quotidianosanita.it