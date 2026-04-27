A Palermo, i carabinieri hanno eseguito un blitz presso l’abitazione di un ragioniere, sequestrando oro e timbri falsificati appartenenti ai Lo Presti. L’operazione si è concentrata sulla verifica di documenti e oggetti riconducibili a presunte attività illecite, portando al sequestro di diversi oggetti. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle indagini o sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere Carabinieri sequestrano oro e timbri falsi a Palermo nella casa del ragioniere Vulcano.. L'indagine sui legami con i Lo Presti estende le ricerche a Milano e Como.. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno sequestrato lingotti d’oro per qualche centinaio di grammi, circa 20 mila euro in contanti e diversi timbri durante una perquisizione nell’abitazione del ragraginiere Giuseppe Vulcano a Palermo. L’operazione ha scoperchiato un mondo che sembra uscito da un romanzo sulla criminalità, dove la gestione dei patrimoni e le pratiche burocratiche si intrecciano con i legami di sangue. Vulcano, arrestato durante un blitz antimafia nel quartiere di Brancaccio, è infatti cugino di Teresa Marino, la moglie di Tommaso Lo Presti, uno dei vertici della famiglia di Porta Nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, blitz al ragioniere: oro e timbri falsi per i Lo Presti

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