Ospedale San Marco grande tela con l' immagine di Sant' Agata donata dal fotografo Giuseppe Lo Presti

All’Ospedale San Marco di Catania è arrivata una grande tela che ritrae Sant’Agata, la patrona della città. La donazione è di Giuseppe Lo Presti, fotografo locale, che ha regalato l’opera all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico. La tela, visibile nel reparto, raffigura il busto reliquario della santa e rappresenta un gesto di vicinanza alla comunità e ai pazienti. La direzione dell’ospedale ha accolto con entusiasmo questa donazione, che porta un tocco di fede e tradizione nel contesto

Una grande tela con l’immagine del busto reliquario della patrona della città di Catania, Sant’Agata, è stata donata all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”. L’opera, destinata in particolare al presidio San Marco, è stata consegnata dall’autore, il fotografo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su San Marco ospedale La Fondazione Antonio Presti presenta a Librino il "Roseto di San'Agata" La Fondazione Antonio Presti presenta a Librino il Torna la Fiera di Sant'Agata: il quartiere di San Fruttuoso si anima con 600 banchi Il quartiere di San Fruttuoso si prepara a ospitare nuovamente la Fiera di Sant'Agata, che si terrà domenica 1° febbraio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Marco ospedale Argomenti discussi: San Marco, organo da 3 milioni di euro donato dalla Procuratoria alla Basilica: Avrà oltre 4mila canne e tre postazioni da cui suonare; Diocesi: Venezia, presentato il progetto e firmati gli accordi per il nuovo organo della basilica di San Marco; ASL Lecce. Ospedale Vito Fazzi, 13 febbraio saluto del tedoforo di Milano Cortina 2026 ai pazienti pediatrici; Grande successo per il 200esimo congresso di neuroriabilitazione | FOTO. Venezia, l'ospedale diventa fondazione: «Così valorizziamo i tesori dell'antica Scuola di San Marco e creiamo un centro educativo e culturale»VENEZIA - Il Santi Giovanni e Paolo - o più semplicemente il Civile, così lo chiamano ancora tanti veneziani - è da sempre stato un ospedale speciale, come Venezia. Cresciuto, con i suoi padiglioni, ... ilgazzettino.it I prodotti San Marco vestono la Sala dei Colori dell’Ospedale Ca’ Foncello07/10/2025 - Da poco inaugurata presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la Sala dei Colori rappresenta un ambiente unico in Veneto e tra i pochissimi in Italia a ospitare un grande schermo ... edilportale.com Svolta hi-tech all'ospedale San Giovanni di Dio: arriva il robot chirurgico da 3 milioni di euro Più precisione e meno degenza ad Agrigento. Addio ai viaggi della speranza Leggi l’articolo completo di Dario Broccio al link nel primo commento - facebook.com facebook Benvenuto Ilyas! Fiocco azzurro in casa Empoli: all'Ospedale San Giuseppe di Empoli è nato Ilyas Nasti, figlio del nostro calciatore Marco. A Marco, alla mamma Hind e a tutta la famiglia vanno le migliori felicitazioni da parte di tutta la società azzurra! x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.