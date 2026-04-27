PalaBoxe in Comune focus sull' affidamento della struttura sportiva

Durante una riunione comunale, si è discusso dell’affidamento della struttura sportiva PalaBoxe. È stato chiarito che il mancato pagamento di un canone patrimoniale non costituisce motivo per escludere un operatore da un bando, anche se quest’ultimo ha presentato un’offerta molto superiore alla base di gara. Di conseguenza, gli uffici non hanno potuto escluso il soggetto né sospeso le procedure, per evitare possibili ricorsi.

La morosità su un canone patrimoniale non è motivo di esclusione da un bando di un operatore, che ha peraltro presentato un’offerta di molto superiore al canone a base di gara: non era quindi possibile per gli uffici escludere il soggetto o sospendere le procedure, con il rischio di ricorsi.Così.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate PalaBoxe, la replica della società: "Nessuna morosità nei confronti del Comune"La Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. Il Comune assegna il PalaBoxe, ma scattano le polemicheIl Comune di Latina ha aggiudicato la concessione del PalaBoxe alla Asd Boxe Latina, ma è già polemica sulla procedura, con la capogruppo del Pd,... Altri aggiornamenti PalaBoxe, in Comune focus sull'affidamento della struttura sportivaGli assessori Chiarato e Cosentino rispondono in question time all'interrogazione del Pd: Nessuna irregolarità. Campagna: Restano dubbi ... latinatoday.it PalaBoxe, la replica della società: Nessuna morosità nei confronti del ComuneLa Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. In una lunga nota legale, la società contesta le ricostruzioni in merito ... latinatoday.it