Nella partita dello Stadio Olimpico tra Lazio e Udinese, terminata con un risultato di 3-3, sono stati assegnati i voti ai giocatori coinvolti. Durante l’incontro, un giocatore della Lazio ha segnato un gol che aveva fatto sperare in una vittoria, mentre un altro ha commesso un errore che ha consentito all’Udinese di pareggiare. Un difensore dell’Udinese ha salvato un gol sulla linea, portando a termine un’azione decisiva.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Roma Dopo la grande vittoria sul campo del Napoli e dopo aver raggiunto la qualificazione alla finale di Coppa Italia grazie al successo ai calci di rigore sul campo dell’Atalanta, la Lazio viene fermata dall’Udinese. La sfida dello stadio Olimpico, valevole come posticipo della trentacinquesima giornata di campionato, termina sul punteggio di partità. Gli uomini di Sarri, che ha dovuto rinunciare in extremis agli infortunati Zaccagni e Cataldi, si portano a quota 48 raggiungendo il Bologna di Italiano (battuto in casa dalla Roma); i bianconeri, che erano reduci dal ko casalingo contro il Parma, raggiungono quota 44, a meno due dal Sassuolo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva Sarri

Notizie correlate

Pagelle Lazio Udinese, che perle di Pellegrini e Pedro! Atta in versione super, Maldini salva Sarri – I VOTIPagelle Lazio Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34a giornata di Serie A.

Lazio-Udinese: Sarri sfida i ballottaggi, Runjaic punta su Atta-Zaniolo? Cosa sapere Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De Bruyne; Voti fantacalcio Napoli Lazio 33^ giornata Serie A: Top e Flop; PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla Champions; Verona-Milan le pagelle | Gabbia provvidenziale 7 Orban non incide | 5.

PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriLe valutazioni di Lazio e Udinese al termine della gara di campionato, valevole come posticipo della 35esima giornata ... calciomercato.it

Lazio 3-3 Udinese | Il top e flop dell'incontro: super Atta e che EhizibueAppena terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Ecco chi si è superato sul campo e chi ha deluso ... mondoudinese.it

CHE FINALE TRA LAZIO E UDINESE Finisce 3-3 tra Lazio e Udines: una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel finale. L’Udinese passa in vantaggio al 18’ con Ehizibue, ma nella ripresa Pellegrini ristabilisce l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. D - facebook.com facebook

FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com