Pagelle Lazio Udinese che perle di Pellegrini e Pedro! Atta in versione super Maldini salva Sarri – I VOTI

Nella partita tra Lazio e Udinese, valida per la 34ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Tra le note più positive ci sono state le prestazioni di Pellegrini e Pedro, che hanno attirato l'attenzione. Atta si è messo in evidenza con una prestazione superiore alle aspettative, mentre Maldini si è reso protagonista di un intervento decisivo per salvare il risultato.

Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Moviola Lazio Udinese, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Bonacina! Tutti i dettagli Cagliari, Pisacane nel post partita: «Dedico questa vittoria al popolo...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Udinese, che perle di Pellegrini e Pedro! Atta in versione super, Maldini salva Sarri – I VOTI Notizie correlate Pagelle Milan Udinese: Leao horror, brillano Zaniolo e Atta! I VOTISenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare... Leggi anche: Lazio-Udinese 3-3: Maldini e Atta nel recupero firmano il pareggio pirotecnico all'Olimpico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Udinese-Parma 0-1, pagelle: Elphege rivelazione, Zaniolo le prova tutte; Lazio-Udinese, le probabili formazioni: quanti dubbi per Sarri!; Le pagelle di Juventus-Bologna 2-0; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Hojlund (4,5) un'ombra, Cancellieri (7) gol decisivo, Gila (8) un muro. PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriLe valutazioni di Lazio e Udinese al termine della gara di campionato, valevole come posticipo della 35esima giornata ... calciomercato.it Le pagelle di Lazio-Udinese: montagne russe all'Olimpico. Eurogol di Pellegrini e PedroSuccede di tutto allo Stadio Olimpico, dopo un primo tempo piuttosto soporifero la ripresa si infiamma con ben cinque gol dei sei totali. Pellegrini e Pedro confezionano due eurogol assoluti, mentre M ... laziopress.it Lazio-Udinese, folle finale: due gol dopo il 90', le pagelle - facebook.com facebook