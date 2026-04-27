Nella partita della 34ª giornata di Serie A giocata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, sono stati assegnati i voti dai giornalisti di Tuttosport. Tra le valutazioni, spiccano le prestazioni di Rabiot, che ha fermato McKennie, e di Pulisic, giudicato molto sotto la sufficienza. La sfida tra Milan e Juventus ha visto alcuni protagonisti emergere con punteggi distinti, influenzando così le pagelle pubblicate oggi.

Ecco le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 0-0, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: "Si gode il match tra i pali per una quarantina di minuti, poi le parate - semplici per uno come lui - sulle conclusioni di Conceição e Bremer". Voto 6 Tomori: "Si appiccica a Boga, per arginarne gli sprazzi. Il risultato è una gara a metà tra chiusure e qualche incertezza posizionale". Voto 6 Gabbia: "Sozza lo grazia sulla spinta a David - lanciato in porta - al limite dell’area. L'unica potenziale pecca di una gara ordinata".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Juventus, i voti di Tuttosport: Rabiot stoppa McKennie. Pulisic catastrofico

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