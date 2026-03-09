Pagelle derby Milan-Inter i voti di Tuttosport | Rabiot scudo invalicabile

Le pagelle del derby Milan-Inter, gara della 28ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da Tuttosport. La partita si è giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, con Rabiot che ha ricevuto il voto più alto tra i giocatori in campo. La sfida tra le due squadre milanesi ha visto diverse valutazioni sui singoli protagonisti.

Le pagelle del derby Milan-Inter 1-0, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Bravo a rimanere fermo fino alla fine quando Mkhitaryan gli si presenta davanti al 34'. Un minuto dopo arriva la rete di Estupiñán. Piazzato su Zielinski nella ripresa. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Qualche incertezza in avvio, però poi aiuta Saelemaekers su Dimarco e tiene fino alla fine. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Fa a sportellate con Pio Esposito e alla lunga vince la sfida. Dà sicurezza, bella prova. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Un paio di chiusure non banali nella prima mezz'ora che bloccano le ripartenze nerazzurre.