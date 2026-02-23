Pagelle Milan-Parma i voti di Tuttosport | Rabiot e Modric a motore spento

Rabiot e Modric sono stati i peggiori in campo durante Milan-Parma, partita della 26ª giornata di Serie A giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La loro prestazione insoddisfacente ha contribuito a una sconfitta che complica la corsa in classifica dei rossoneri. I due centrocampisti non sono riusciti a incidere sulla partita, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. La gara si è conclusa con un risultato che sorprende molti tifosi.

Le pagelle di Milan-Parma 0-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Rimane inchiodato sull'angolo del gol-vittoria del Parma. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Tante, troppe imprecisioni. Parte male, infatti il Parma crea la prima palla gol dalla sua zona. In spinta è nullo. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Devia la girata di Pellegrino a inizio partita, evitando che il Milan capitolasse subito. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Partita dai due volti: bene nel primo tempo, scende nel secondo.