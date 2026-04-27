Le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono state pubblicate dalla Gazzetta dello Sport. Tra i voti, si evidenzia l'impegno di Saelemaekers, mentre l'attacco delle due squadre fatica a trovare occasioni chiare. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molte valutazioni tra i giocatori schierati in campo.

Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia a reti bianche, 0-0, a 'San Siro' contro la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Un punto che fa comodo al Diavolo, che sale a quota 67 in classifica (terzo posto, a - 2 dal Napoli secondo) e che consente ai rossoneri di mantenere il + 6 di vantaggio sulle quinte, Como e Roma, con gli scontri diretti a favore con entrambe. La qualificazione in Champions League è davvero ad un passo. Mancano, ora, soltanto 6 punti da conquistare nelle prossime 4 gare per poter tagliare l'ambito traguardo. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Milan-Juventus pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Juventus, i voti della Gazzetta: Saelemaekers non si risparmia. Cercasi disperatamente l’attacco

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