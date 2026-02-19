Pagelle Milan-Como i voti di Gazzetta | Maignan non si fa perdonare

Maignan ha commesso un errore decisivo durante il match tra Milan e Como, terminato 1-1, che ha pesato sul risultato finale. La partita si è disputata il 24ª giornata di Serie A 2025-2026, e il portiere francese non è riuscito a evitare il pareggio nel recupero. I voti della Gazzetta dello Sport sottolineano le difficoltà del Milan, soprattutto nella fase difensiva. Il gol del Como è arrivato in modo inatteso, complicando il cammino dei rossoneri. La sfida si è conclusa con un punto che lascia molte domande.

Le pagelle di Milan-Como 1-1 partita valida per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Stavolta non salva il Milan, ma lo tradisce con il pallone regalato a Nico Paz per l'1-0. Un paio di parate non bastano per farsi perdonare. Voto 4 PROSSIMA SCHEDA Va su Baturina e deve correre parecchio per limitarlo. Con un'incursione va vicino al gol. Spesso attaccato, non sbanda e tiene bene. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Centrale al posto di Gabbia, dà spesso l'inizio all'azione ed è preciso.