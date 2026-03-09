Pagelle derby Milan-Inter i voti della Gazzetta | Modric mostruoso bravo Estupinan

Le pagelle del derby Milan-Inter, partita della 28ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state pubblicate stamattina dalla Gazzetta dello Sport. La partita si è giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, con Modric che ha ricevuto il voto più alto e Estupinan che si è distinto per la sua prestazione.

Le pagelle del derby Milan-Inter 1-0, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Sullo 0-0 una gran parata su Mkhitaryan. Mette in angolo un tiro di Zielinski, protegge la sua area sugli angoli e trasmette sicurezza. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Derby ordinato, con qualche errorino come l'ultimo angolo regalato, ma anche grinta e sangue freddo nel momento di massima pressione. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Ha davanti Pio Esposito e gioca un derby super. Attento su ogni respinta, va in anticipo e fa ripartire l'azione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle derby Milan-Inter, i voti della Gazzetta: Modric mostruoso, bravo Estupinan Articoli correlati Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Gazzetta: Pulisic non punge, Modric perde il derby con MaticLe pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a... Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Gazzetta: “Estupinan 5 generoso. Nkunku …”Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Aggiornamenti e notizie su Pagelle derby Milan Inter i voti della... Temi più discussi: Milan-Inter 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Inter 1-0, le pagelle del derby: Estupinian stupisce, Pio Esposito e Bonny non pungono; Milan-Inter, le pagelle: Modric mostruoso, 7,5. Luis Henrique rovina tutto, da 5; Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinian (7) decide il derby, Rabiot (7) ovunque, Barella (5) spento, Bonny (5) impalpabile. Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinian (7) decide il derby, Rabiot (7) ovunque, Barella (5) spento, Bonny (5) impalpabileIl Milan vince 1-0 il derby contro l'Inter e riapre, forse, la lotta scudetto. Decisivo il gol dell'uomo più inaspettato, Estupinian ... msn.com Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersiMilan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol. tuttomercatoweb.com la Repubblica. . La risposta, per me, è no. No, perché l’Inter non perdeva dalla partita d’andata, e in mezzo le ha vinte tutte, con un pareggio contro il Napoli. E quindi no, anche perché il Milan dovrebbe allo stesso tempo vincerle tutte, e fare trenta punti su tren - facebook.com facebook “ ` ’ ” @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter x.com