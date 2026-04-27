Pagelle Milan Juve 0-0 | Cambiaso evidentemente piace agli allenatori David non tira mai ma… – VIDEO

Nella partita tra Milan e Juventus terminata 0-0, i voti ai giocatori bianconeri sono stati assegnati tenendo conto delle loro prestazioni. Cambiaso è stato uno dei più apprezzati, mentre David ha avuto poche occasioni di tirare in porta. È stato pubblicato anche un video che mostra le azioni salienti dei calciatori della Juventus. Le pagelle sono state stilate dai giornalisti che hanno seguito l’incontro.

di Paolo Rossi Pagelle Milan Juve 0-0: Cambiaso evidentemente piace agli allenatori, David non tira mai ma. Il video e i voti ai calciatori bianconeri. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan, il dibattito sulla Juventus si sposta sulle prestazioni individuali. Sul canale YouTube di , i giornalisti Paolo Rossi, Andrea Bargione e Chiara Aleati hanno approfondito il momento dei bianconeri con le pagelle dei giocatori. QUI IL VIDEO INTEGRALE Il focus principale ha riguardato Andrea Cambiaso. Nonostante le critiche di parte della tifoseria, il terzino continua a essere un punto fermo per i suoi allenatori, dimostrando una duttilità tattica che lo rende indispensabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Milan Juve 0-0: Cambiaso evidentemente piace agli allenatori, David non tira mai ma… – VIDEO Le PAGELLE di Milan Juve 0-0: CAMBIASO evidentemente piace agli allenatori, DAVID non tira mai ma... Notizie correlate Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Pagelle Roma Juve (e contropagelle): Yildiz buono ma non ottimo, Cambiaso sempre giù. Pagelle Juve Lazio (e contropagelle): David, ma sei un attaccante! Yildiz… peggiore – VIDEO –Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Tomori perfetto, bocciati Boga e Pulisic; Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede, Modric (6,5) prova a inventare qualcosa; Milan-Juve, le pagelle: Saelemaekers non si risparmia, 6,5. Cambiaso un po' sfasato: 5,5. PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacoloSerie A, Milan-Juventus: Allegri e Spalletti si annullano a vicenda in una gara in cui spiccano le difese. Il match di San Siro è carico di agonismo ma con poco spettacolo ... sport.virgilio.it Juventus News 24. . Le PAGELLE di Milan Juve 0-0: CAMBIASO evidentemente piace agli allenatori, DAVID non tira mai ma... Le pagelle e i voti ai protagonisti di Milan Juve. #milanjuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita x.com