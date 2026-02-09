La partita tra Juventus e Lazio ha lasciato molti spunti, con alcuni giocatori sotto osservazione. David ha fatto discutere, accusato di scarsa incisività in attacco, mentre McKennie si conferma come punto di forza. Yildiz, invece, si distingue come il peggiore in campo. La giornata di calcio ha mostrato varie facce e alcune sorprese, lasciando i tifosi con molte riflessioni.

Pagelle Juve Lazio (e contropagelle): David, ma sei un attaccante! McKennie leader, Yildiz. peggiore. I nostri voti. In casa Juventus, il triplice fischio del match contro la Lazio ha lasciato in dote un retrogusto agrodolce. Nonostante il carattere mostrato nel rimontare lo svantaggio, tra le mura dell’ Allianz Stadium prevale una sottile sensazione di incompiutezza: un pareggio interno che, se da un lato muove la classifica, dall’altro evidenzia lacune ancora da colmare. All’interno della rubrica “ Spagelljamo “, nel corso del format “ Ma che partita hai visto?”, Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno analizzato nel dettaglio i singoli protagonisti della serata bianconera, tracciando un bilancio tra conferme e note dolenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Lazio (e contropagelle): David, ma sei un attaccante! Yildiz… peggiore – VIDEO –

Approfondimenti su Juventus Lazio

Le pagelle di Juventus-Roma offrono un quadro dettagliato delle prestazioni dei protagonisti in campo.

La partita tra Parma e Juventus si è chiusa con molte sorprese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio, le pagelle della partita di Serie A; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: Provedel (8) il migliore, Locatelli (5) grave errore, Kalulu (7) decisivo, Pedro (8) eterno.

Juve - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Isaksen e Provedel top, male NoslinRASSEGNA STAMPA - Juventus - Lazio è stata una sfida bella da vedere, piena di azioni, da una parte e dall'altra. C'è stata intensità e una prestazione solida da parte ... lalaziosiamonoi.it

Pagina 3 | Pagelle Juve: David assonnato, resilienza Kalulu, Cambiaso caffè troppo amaroVoti e giudizi dei bianconeri dopo il pareggio in extremis contro la Lazio di Sarri: McKennie è una sentenza, Thuram ha il motore ingolfato ... tuttosport.com

Juventus-Lazio, 2-2 le PAGELLE: Bremer-David ma perchè Kalulu salva tutto facebook

Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7 x.com