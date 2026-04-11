Pagelle Milan Udinese | Leao horror brillano Zaniolo e Atta! I VOTI

Nel match di San Siro tra Milan e Udinese, i voti assegnati ai giocatori hanno evidenziato alcune prestazioni particolarmente positive, come quelle di Zaniolo e Atta, mentre Leao ha ricevuto giudizi negativi. La partita si è disputata nell’ambito della 32a giornata di Serie A 202526, con i protagonisti valutati attraverso le pagelle pubblicate al termine dell’incontro. I voti riflettono le varie performance dei calciatori durante i 90 minuti di gioco.

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