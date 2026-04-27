Pagelle I ritmi compassati esaltano Matic ’Pina’ il più pericoloso

Nella partita, i ritmi lenti hanno messo in luce le qualità di un giocatore neroverde che ha disputato la sua seconda gara consecutiva dall’inizio, dopo un lungo periodo di inattività di sette mesi. La sua prestazione è stata puntualmente confermata, senza deludere le aspettative. Tra i protagonisti, un altro calciatore si è distinto per il suo ruolo offensivo, risultando il più pericoloso in campo.

TURATI 6.5 Seconda di fila dall’inizio per il ‘revenant’ neroverde, riemerso una settimana fa da sette mesi di ‘letargo’: atteso alla conferma, le attese non le tradisce. Bene sul ‘tacco’ con cui lo cerca Gudmundsson a metà primo tempo, bene anche dopo. Miracoli non ne deve fare, ma le parate con cui argina Dodò all’alba e Ndour al tramonto della ripresa ne certificano la statura. WALUKIEWIZ 6. Solomon, che Vanoli gli spedisce contro perché ha passo più ‘svelto’, non gli toglie il sonno: saggia gestione della gara da parte del polacco, la cui fascia si scuce in non più di un paio di occasioni. MUHAREMOVIC 6,5. Non sbaglia una chiusura, nemmeno quando si tratta di uscire dal cortile di casa, ovvero l’area di rigore neroverde.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle. I ritmi compassati esaltano Matic, ’Pina’ il più pericoloso Notizie correlate Leggi anche: Juventus, le pagelle di San Siro: Conceicao il più pericoloso Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericolosoIl Milan chiude virtualmente la pratica Champions League grazie al successo con il Verona: il sigillo di Rabiot segnato a margine del primo tempo...