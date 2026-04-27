Juventus le pagelle di San Siro | Conceicao il più pericoloso

La Juventus e il Milan si sono affrontate a San Siro con un pareggio a reti inviolate, risultato che ha concluso una partita caratterizzata da poca emozione e molte interruzioni. Entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco senza riuscire a trovare la via del gol, lasciando il punteggio invariato al termine dei novanta minuti. Tra i protagonisti, il giocatore del Milan si è distinto come il più pericoloso in campo.

La Juventus pareggia con il Milan la sfida di San Siro. Uno 0-0 maturato al termine di una partita estremamente soporifera. Le pagelle: Le pagelle della Juventus Di Gregorio 6; non viene mai impegnato seriamente dagli avversari Kalulu 6, difende bene senza spingere più di tanto Bremer 6, contiene molto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le pagelle di San Siro: Conceicao il più pericoloso Notizie correlate Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San SiroInter e Juventus si avvicinano al derby d’Italia tra segnali incoraggianti e ultimi nodi da sciogliere. Leggi anche: Juventus-Pisa 4-0, le pagelle: Conceicao brilla, David stecca. Spalletti fa gruppo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede, Modric (6,5) prova a inventare qualcosa; Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacolo; Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Tomori perfetto, bocciati Boga e Pulisic; Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita. Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacoloSerie A, Milan-Juventus: Allegri e Spalletti si annullano a vicenda in una gara in cui spiccano le difese. Il match di San Siro è carico di agonismo ma con poco spettacolo ... sport.virgilio.it Milan-Juventus, le pagelle rossonere: Rafael Leao fischiato per la seconda volta da San Siro. Bartesaghi ed Estupinan che disastri...Il Milan di Massimiliano Allegri fa un altro passo in avanti verso la Champions League. Con la Juve rischia poco e sfiora la rete con Saelemaekers (traversa). Il vantaggio su Spalletti ... leggo.it Thank you, Interisti See you next Sunday at San Siro! - facebook.com facebook #Kalulu: “Tornare a San Siro mi fa sempre un certo effetto. C’è amarezza per il risultato” x.com