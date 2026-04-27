Dopo la partita tra Fiorentina e Sassuolo, diversi quotidiani sportivi hanno analizzato le prestazioni dei giocatori. Tra i promossi figurano Fagioli e Turati, mentre Solomon si distingue tra i delusi. Le valutazioni si basano su analisi tecniche e sulle prestazioni sul campo, offrendo un quadro delle luci e delle ombre emerse durante l'incontro. La cronaca delle valutazioni si concentra sui singoli e sui momenti chiave del match.

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© Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Sassuolo, i top e i flop dei giornali: promossi Fagioli e Turati, stecca Solomon

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