Pagelle Fiorentina Sassuolo | vincono le difese e i portieri decisivi De Gea e Turati VOTI

Nella partita tra Fiorentina e Sassuolo, le difese e i portieri sono stati protagonisti, con parate decisive di De Gea e Turati. La sfida, valida per la 34ª giornata, ha visto entrambe le squadre concentrarsi soprattutto sul reparto arretrato. I voti ai giocatori sono stati assegnati sulla base delle prestazioni offerte durante i 90 minuti, con particolare attenzione ai interventi dei portieri e alla solidità delle difese.

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