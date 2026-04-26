Durante la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, Fagioli e Turati si sono distinti con un punteggio di 6,5. Solomon ha deluso tra i viola, mentre Ranieri si è comportato bene. Nei neroverdi, ci sono stati sette calciatori con insufficienze, mentre alcuni si sono distinti in modo positivo. La partita ha visto quindi prestazioni alternative tra i protagonisti di entrambe le squadre.

Tra i viola stecca Solomon, bene invece Ranieri. Nei neroverde 7 insufficienze, si distinguono Laurienté e Volpato .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Sassuolo, le pagelle: Fagioli prezioso, 6,5. Turati para tutto, 6,5

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