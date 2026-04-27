Pagelle Cagliari Atalanta | la favola di Mendy Scamacca non basta alla Dea I VOTI

Nella 34ª giornata di campionato, si sono affrontate le formazioni di Cagliari e Atalanta in una partita che ha visto tra i protagonisti un giocatore del Cagliari che ha segnato una doppietta, mentre l’Atalanta ha affidato le speranze a Scamacca. I giudizi e i voti assegnati ai singoli giocatori riflettono le performance durante l’incontro, evidenziando la prestazione di Mendy e il contributo offensivo di Scamacca.

Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Sarri prima di Lazio Udinese: «Il rientro di Rovella una notizia stupenda, oggi dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto» Mendy da record in Cagliari Atalanta: doppietta sprint! Solo Gandolfo e Venturino meglio...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Atalanta: la favola di Mendy, Scamacca non basta alla Dea. I VOTI Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Borussia Dortmund: Scamacca guida la Dea, Bensebaini da horrorVoti, top e flop della sfida tra i nerazzurri allenati da Palladino e i tedeschi valevole per il ritorno dei Play off di Champions League L’Atalanta... Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTICalciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le pagelle di Inter-Cagliari: la perla di Zielinski, Mina molla troppo presto; Atalanta-Lazio 2-3 dcr, pagelle: Edoardo Motta super, male de Roon; Inter-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: Barella il migliore in campo, Thuram non si ferma più, male Mina e Rodriguez; Pagelle Inter-Cagliari 3-0: Esposito e Palestra ci provano, Adopo e Caprile tengono a galla i rossoblù. Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: pagato l’approccio disastrosoCagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: ai nerazzurri non basta la doppietta di Scamacca, fra le poche note liete della serata ... calcioatalanta.it Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: sogno Mendy, finale tutto di CaprileIl Cagliari vince 3-2 all'Unipol Domus contro l'Atalanta: doppietta da sogno per il giovane Mendy, ma strepitoso il finale di Caprile ... cagliaripad.it Official Cagliari and Atalanta Starting Lineup - facebook.com facebook LE PAGELLE DEGLI ALLENATORI. Fabregas il migliore: con lui sul podio Chivu e l'intramontabile maestro Sarri. Le cose peggiori le hanno fatte i bocciatissimi Conte a Napoli e Allegri al Milan Nel rapporto tra qualità dell'organico e rendimento in campo quel x.com