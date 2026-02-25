Voti, top e flop della sfida tra i nerazzurri allenati da Palladino e i tedeschi valevole per il ritorno dei Play off di Champions League L’Atalanta ribalta la sconfitta patita a Dortmund nel Play off di andata di Champions League, batte il Borussia e si qualifica per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Un grande risultato per i nerazzurri di Palladino, sostenuti da un pubblico eccezionale al Gewiss Stadium e per il calcio italiano, che dopo l’eliminazione dell’Inter (sconfitta nel doppio confronto dal Bodo Glimt) trova una degna rappresentante nell’Europa che conta. I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio grazie ad una deviazione ravvicinata di Scamacca su assist di Bernasconi; prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio di Zappacosta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Borussia Dortmund: Scamacca guida la Dea, Bensebaini da horror

Leggi anche:

PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy show, Scamacca un fantasma

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 1-0, Scamacca porta in vantaggio la Dea

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: Guirassy imprendibile, altro assist per Ryerson, Zalewski ci prova, male Kossounou; VOTI e TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: le pagelle; Atalanta-Napoli 2-1, pagelle e tabellino: Samardzic ribalta gli azzurri, Pasalic totale, Alisson Santos convince, male sia Olivera che Scalvini; Pasalic-Samardzic: due inzuccate a ribaltare il Napoli di Conte.

PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Borussia Dortmund: Scamacca guida la Dea, Bensebaini da horrorLe valutazioni, i top e flop della sfida tra i nerazzurri guidati da Palladino e i tedeschi, valida per il ritorno dei Play Off di Champions ... calciomercato.it

Lazio-Atalanta 0-2 pagelle e tabellino: Ederson chirurgico, Zalewski pungente, Carnesecchi insuperabile, Isaksen pimpante, Noslin impalpabile, Taylor a corrente alternataIl rigore di Ederson e il gran destro di Zalewski valgono la seconda vittoria consecutiva che rilancia in maniera importante le quotazioni europee della squadra di Palladino. goal.com

Champions League, Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 dopo 45’: gol di Scamacca e Zappacosta Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-ata - facebook.com facebook

Èd è un gol pesantissimo che rimette Atalanta-Borussia Dortmund in perfetta parità! Chi passa secondo te #FantaChampions x.com