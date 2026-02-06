Pagelle Atalanta Juve i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca Sulemana e Pasalic decidono la sfida I VOTI

L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Scamacca, Sulemana e Pasalic hanno segnato i gol decisivi, portando i nerazzurri avanti nel torneo. La partita si è giocata con intensità e ha visto i padroni di casa dominare dal primo minuto, lasciando i bianconeri senza molte chance di reagire.

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus nei quarti di Coppa Italia.

