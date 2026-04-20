Pensioni maggio 2026 | pagamenti in ritardo e cosa cambia nel cedolino

Per il mese di maggio 2026, i pagamenti delle pensioni saranno effettuati con un ritardo rispetto alle date abituali. Questa variazione si rifletterà anche nel cedolino, dove si noteranno differenze rispetto alle consuete voci di pagamento. La modifica riguarda esclusivamente il mese di maggio e non sono state indicate altre variazioni nelle modalità di erogazione o nelle tempistiche dei prossimi mesi.

Per il mese di maggio 2026 il pagamento delle pensioni subirà uno slittamento rispetto alla consueta tempistica. La ragione è legata al calendario: il 1° maggio è festivo, e questo comporta uno spostamento automatico delle date di accredito. Questa differenza tra Poste e banche è prevista dal calendario ufficiale e si verifica quando il primo giorno del mese non è bancabile. Si tratta quindi di un ritardo tecnico, non di un’anomalia: il sistema segue la regola generale secondo cui le pensioni vengono accreditate il primo giorno utile per le operazioni bancarie. Il meccanismo è semplice: quando il primo giorno del mese cade di sabato, domenica o in una festività, il pagamento viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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