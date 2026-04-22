A maggio 2026, le pensioni non vedranno aumenti generalizzati, ma ci saranno variazioni nelle date di pagamento e alcune questioni relative alle dichiarazioni dei redditi per ottenere il bonus. La data di pagamento delle pensioni di maggio sarà differita rispetto al solito, e si discute ancora su come le dichiarazioni fiscali possano influire sull'accesso a certi benefici. Questi cambiamenti riguardano sia i pensionati che i contribuenti interessati alle agevolazioni fiscali.

Il mese di maggio 2026 non porta aumenti generalizzati sulle pensioni, ma introduce alcune particolarità importanti, soprattutto per quanto riguarda le date di pagamento e alcune possibili.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni di maggio, perché «slitta» la data di pagamento e il nodo della dichiarazioni dei redditi per ottenere il «bonus»

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