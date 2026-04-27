Paga ciò che butti | nei Comuni veronesi arriva la nuova Tari basata su quanti rifiuti si producono

A Zevio, nella Sala Callas, è stata presentata la campagna informativa “Paga ciò che butti” da parte di ESA-Com. Il progetto introduce un nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti in 26 Comuni del bacino veronese, interessando circa 154. Con questa iniziativa si intende modificare in modo strutturale il metodo di calcolo della Tari, basandosi sulla quantità di rifiuti prodotti.

A Zevio, nella Sala Callas, ESA-Com ha presentato la campagna informativa “Paga ciò che butti”, un progetto che segna l’avvio di una fase di transizione destinata a modificare in modo strutturale la tariffazione dei rifiuti in 26 Comuni del bacino veronese, per un totale di circa 154.000.🔗 Leggi su Veronasera.it

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