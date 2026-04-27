A Granze di Camin, frazione di Padova, si stanno portando avanti lavori per eliminare alcune abitazioni e terreni al fine di realizzare un grande centro logistico. Tra le strutture interessate, rimane soltanto la merceria di Arianna, mentre le altre case sono state dismesse. La popolazione locale segnala che non ci sono più locali pubblici come bar o caffetterie, rendendo difficile incontrare amici nel paese.

“È rimasta solo la merceria di Arianna. Se invito un amico nel mio paese non c’è un bar dove portarlo per un caffè. Non c’è un negozio. Non c’è niente, soltanto quattro case, la chiesa e poi un mare di capannoni. E adesso il nuovo centro logistico si mangerà gli ultimi 15 ettari di terra”. Diego Tono racconta così la sorte di Granze di Camin, frazione di Padova. Sono in tutto 800 abitanti. Ma non è una storia di paese. Non è una vicenda locale. È la trinità della politica italiana: mattone, stampa e grande distribuzione. Ma andiamo con ordine. Per capire bisogna andarci a Granze, perdersi tra strade disegnate con il righello, perse tra i capannoni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padova, lì dove c’era Granze di Camin: come cancellare una frazione per fare spazio ad un mega centro logistico

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Padova, il caso di Granze: come cancellare una frazione per fare spazio ad un centro logistico della catena Alì.

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