Io o Noi Un corpo una voce un suono la performance al Centro Parrocchiale di Camin

“Io o Noi”Un corpo che danza.Una voce che attraversa il silenzio.Un sax che risponde, improvvisando. Io o Noi è una performance di danza contemporanea ideata da Sylvio Dufrayer, che indaga il concetto di essenzialità del gesto attraverso una pratica scenica ispirata all’Arte Povera. Il lavoro si fonda su una sottrazione radicale degli elementi spettacolari per riportare l’attenzione sul corpo come luogo di pensiero e presenza.In scena la performer Alessandra Lofiego e il musicista Marco Strano, il cui sax improvvisato instaura un dialogo non gerarchico con il movimento. Corpo, voce e suono si costruiscono reciprocamente, senza partitura, dando forma a una drammaturgia aperta e non lineare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Mauro Ermanno Giovanardi, voce dei La Crus, torna con un disco che segna una svolta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.