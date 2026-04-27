Domenica soleggiata a Venezia, ma l'atmosfera rimane tesa a causa delle tensioni tra le autorità italiane e il padiglione russo alla Biennale. La manifestazione si è difesa affermando di aver rispettato tutte le norme imposte dalle sanzioni internazionali, mentre le discussioni sul rispetto delle regole continuano a occupare le cronache locali. La questione resta aperta, con poche novità rispetto alle dichiarazioni ufficiali finora rilasciate.

Domenica soleggiata a Venezia, ma solo meteorologicamente. Ancora nuvoloni sull'affaire Russia. Dopo la scelta che segna un precedente storico - del ministro della Cultura Alessandro Giuli di non partecipare alle giornate di apertura e all'inaugurazione, in netta contrapposizione con la scelta della Biennale di accogliere la partecipazione della Russia (assente da quattro anni), la Biennale di Venezia ribadisce "l'assoluto rispetto delle norme, avendo agito in stretta osservanza delle leggi nazionali e internazionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità. Nessun divieto delle sanzioni europee è stato aggirato, come affermato da ricostruzioni giornalistiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Padiglione russo, la Biennale si difende: "Rispettate tutte le norme sulle sanzioni"

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