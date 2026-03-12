Biennale e padiglione russo Cacciari difende Buttafuoco | ‘La politica stia fuori dall’arte’

La riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026 ha suscitato un acceso dibattito tra il ministro Giuli e il presidente Buttafuoco. Cacciari ha preso posizione difendendo Buttafuoco e chiedendo che la politica rimanga fuori dall’arte. La discussione riguarda la decisione di riaprire lo spazio espositivo, senza che la questione politica influenzi la questione culturale. La decisione sembra essere definitiva nonostante le tensioni.

Si accende la polemica sulla riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Il dibattito tra il ministro Giuli e il presidente Buttafuoco è acceso ma la scelta non vacilla. Cacciari interviene a difesa di Buttafuoco: "L'esecutivo pensi a governare e non intervenga nelle decisioni di una Fondazione autonoma" Sul palcoscenico di uno degli eventi culturali più prestigiosi al mondo, quest’anno il dibattito è diventato più politico che artistico. La Biennale di Venezia, fondata nel 1895 e diventata nel tempo uno dei punti di riferimento globali per l’arte contemporanea, ogni due anni trasforma la città lagunare in una piattaforma di confronto sulle grandi questioni del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

