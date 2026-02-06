Questa mattina, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro una barca sospettata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico. L’intervento è avvenuto senza che ci siano conferme ufficiali sui danni o sui risultati dell’operazione. La nave, di cui si conoscono poco dettagli, si trovava in acque internazionali, lontano dalla costa. La decisione di intervenire arriva dopo un’intensa attività di sorveglianza da parte delle forze americane, che hanno monitorato la presenza sospetta per giorni. La vicenda si inserisce in un più am

(LaPresse) L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Lo ha confermato Washington precisando che l’offensiva ha causato la morte di due persone. L’incursione è stata annunciata poche ore dopo che il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth aveva dichiarato che “alcuni principali trafficanti di droga” della regione “hanno deciso di cessare indefinitamente tutte le operazioni di traffico di stupefacenti a causa dei recenti attacchi nei Caraibi”. In totale sono 128 le vittime degli attacchi dell’amministrazione Trump contro presunte imbarcazioni utilizzate per il traffico di droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco Usa nell'Oceano Pacifico, colpita una barca sospettata di traffico di droga

Approfondimenti su Usa Oceano Pacifico

Nell’Oceano Pacifico orientale, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione contro un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga, risultata in due vittime.

Nel giugno del 1989, William e Simone Butler affrontarono un’esperienza estrema nell’Oceano Pacifico, sopravvivendo per 66 giorni dopo un attacco di balene e la perdita della loro imbarcazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

US Strikes Another Suspected Drug Boat: 3 Killed in Pacific Ocean

Ultime notizie su Usa Oceano Pacifico

Argomenti discussi: Nuove sanzioni Usa all’Iran. Teheran: Eserciti europei considerati terroristi; L'Armata di Trump, le minacce degli ayatollah: in Iran la tensione è di nuovo alle stelle; Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco Usa ampliate?. Ecco cosa può succedere; Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico: due morti.

Attacco Usa nell'Oceano Pacifico, colpita una barca sospettata di traffico di droga(LaPresse) L'esercito degli Stati Uniti ha effettuato un altro attacco contro un'imbarcazione accusata di traffico di droga nell'Oceano ... stream24.ilsole24ore.com

Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico: due mortiSecondo l'intelligence statunitense, il natante stava transitando lungo rotte note del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnato in attività di traffico di droga. Nell'operazione sono ... rainews.it

https://www.earthviaggi.it/viaggi/cile Lasciati conquistare da Viña del Mar, la cittadina cilena situata sulla costa dell’Oceano Pacifico, conosciuta anche come “Città giardino” grazie alle sue spiagge, i parchi e le aiuole floreali. Si tratta di uno dei princi facebook

Operazione batiscafo Trieste Il trailer del film è sul canale youtube del Comune di Trieste: youtu.be/gFxh238gaDo Il 23 gennaio 1960 il Batiscafo Trieste si immerse nell'oceano Pacifico per raggiungere il punto più profondo della crosta terrestre: l'abisso Ch x.com