Usa attacco violento contro una nave della droga | due morti
Due uomini sono morti nell’attacco violento contro una nave che trasportava droga nel Pacifico. La scena si è svolta in mare, con sparatorie e un tentativo di fuga fallito. La polizia statunitense conferma che si tratta di un’operazione contro il traffico di droga che coinvolge diversi paesi. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.
Il Pacifico torna a essere teatro di una guerra silenziosa e letale contro le rotte del narcotraffico internazionale. Nelle ultime ore, le forze militari degli Stati Uniti hanno portato a termine una nuova operazione d’attacco mirata a colpire un’imbarcazione sospettata di trasportare ingenti carichi di stupefacenti. L’annuncio, giunto direttamente dai vertici dell’esercito americano, conferma la morte di due persone a bordo del mezzo coinvolto nel blitz. L’intervento si inserisce in una strategia di contrasto sempre più aggressiva, volta a smantellare le catene logistiche dei cartelli che utilizzano i corridoi oceanici per inondare il mercato globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
