Usa attacco violento contro una nave della droga | due morti

Due uomini sono morti nell’attacco violento contro una nave che trasportava droga nel Pacifico. La scena si è svolta in mare, con sparatorie e un tentativo di fuga fallito. La polizia statunitense conferma che si tratta di un’operazione contro il traffico di droga che coinvolge diversi paesi. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

