Nel match giocato a Ozzano, i New Flying Balls hanno sconfitto Monfalcone con il punteggio di 105-65, chiudendo il girone di ritorno con 25 vittorie complessive. La vittoria permette alla squadra di assicurarsi il primo posto nei playoff. La partita si è conclusa con un margine di 40 punti, dimostrando un dominio netto sul campo.

? Cosa sapere I New Flying Balls battono Monfalcone 105-65 a Ozzano chiudendo il girone di ritorno.. Il record di 25 vittorie garantisce ai biancorossi il primo posto nei playoff.. I New Flying Balls di coach Federico Grandi travolgono Monfalcone per 105-65 a Ozzano, chiudendo il girone di ritorno della B Interregionale con un record di 25 vittorie e solo 3 sconfitte. La prestazione dei biancorossi proietta la squadra direttamente ai playoff come testa di serie numero uno, aprendo la strada alla sfida contro il Campus Varese. Il dominio totale dei biancorossi e l’obiettivo Nazionale. La piazza di Ozzano si tinge di bianco e rosso dopo una serata da record.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozzano travolge Monfalcone: record e primo posto ai playoff

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