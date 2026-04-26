Modena ai playoff | record storico e caccia al sesto posto

Il Modena si è qualificato per i playoff di Serie B dopo il pareggio tra Cesena e Sampdoria allo stadio Manuzzi. La squadra emiliana ha ottenuto questa posizione grazie ai risultati dell’ultima giornata di campionato, che le hanno consentito di arrivare tra le prime otto classificate. Con questa qualificazione, il Modena stabilisce un record storico in questa stagione e si prepara ora alle sfide che decideranno la promozione.

? Cosa sapere Il Modena raggiunge i playoff di Serie B dopo il pareggio Cesena-Sampdoria al Manuzzi.. La squadra di Sottil punta ora al sesto posto superando il record del 2014.. Il Modena raggiunge matematicamente i playoff di Serie B a centottanta minuti dal termine della stagione regolare, dopo il pareggio senza reti tra Cesena e Sampdoria disputato al Manuzzi. Con la 36esima giornata conclusasi ieri, la squadra guidata da Sottil ha messo il sigillo sulla post-season. I romagnoli, attualmente nona in classifica con 45 punti, non possono più essere raggiunti dai canarini che, a seguito della sconfitta subita venerdì a Monza, si sono fermati a quota 52 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena ai playoff: record storico e caccia al sesto posto Notizie correlate Pianese ai playoff ma non si accontenta. Bertini: “Puntiamo al sesto posto”PIANCASTAGNAIO – Dopo essersi regalata la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo, la Pianese vuole inseguire un altro sogno: giocare il... Cisterna Volley ai playoff quinto posto: la sfida ai quarti con MilanoSi parte sabato 4 aprile con la prima gara in trasferta; gara-2 al palazzetto di viale delle Provincie quattro giorni dopo; eventuale gara-3 sempre a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Colpo Monza: Birindelli stende il Modena. L'Avellino inguaia il Bari ed entra in zona playoff; Primavera: Diarra-gol, i gialloblù volano ai playoff; Bianco su Monza-Modena 1-0, post partita: Serviranno 81 punti; MODENA CALCIO, CORSA PLAYOFF, TRE GARE PER BLINDARE IL SESTO POSTO. Il Modena ai playoff dopo dodici anni. Ora c’è il sesto posto da blindareInchiesta Var: sotto la lente dei pm anche il rigore tolto ai gialli contro la Salernitana nella gara del marzo 2025 . sport.quotidiano.net Modena reaches the playoffs after twelve years. Now they have to secure sixth place.VAR investigation: the penalty taken away from the yellow cards against Salernitana in the March 2025 match is also under the scrutiny of the prosecutors. sport.quotidiano.net INDAGATO IL SUPERVISORE VAR ANDREA GERVASONI PER "INTERFERENZE" NEL MATCH SALERNITANA-MODENA Non solo il designatore di arbitri Gianluca Rocchi, anche il supervisore Var, Andrea Gervasoni, è tra gli indagati, nell’inchiesta della - facebook.com facebook Oggi in Emilia. Prima Modena e poi Vignola con Flotilla, in viaggio per Gaza. x.com