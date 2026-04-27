Dimissioni dei consiglieri comunali di fronte al notaio | cade l' amministrazione comunale di Ostuni

L’amministrazione comunale di Ostuni si è ufficialmente conclusa dopo che tredici consiglieri comunali hanno firmato le dimissioni davanti a un notaio. Il sindaco, che aveva già annunciato la volontà di lasciare l’incarico, ha visto così cadere il suo governo locale. La decisione dei consiglieri è stata formalizzata in modo pubblico e ufficiale, portando alla fine del mandato amministrativo in corso.

Cade l'amministrazione del sindaco di Ostuni Angelo Pomes: tredici consiglieri comunali firmano le dimissioni dal notaio. Sfiduciato il primo cittadino che decade anche dalla carica di presidente della Provincia di Brindisi. Dal notaio le firme dei consiglieri comunali del centrodestra, dell'area socialista e di Laura Greco, indipendente del centrosinistra. I firmatari e l'obiettivo della revoca a Ladisa A firmare le dimissioni i consiglieri di area socialista Domenico Tanzarella, Madia Roma, Giovanni Parisi, Andrea Pinto, Rosa Santoro, Laura Greco, Giuseppe Bagnulo e Francesco Semerano (entrambi di Fratelli d’Italia), Giovanni Zaccaria (Forza Italia, Guglielmo Cavallo (Obiettivo Comune) ed i tre di Per Ostuni (Gianni Spennati, Antonella Palmisano e Giuseppe Francioso).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dimissioni dei consiglieri comunali di fronte al notaio: cade l'amministrazione comunale di Ostuni Notizie correlate Cade l’amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico.Cade l’amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico. La maggioranza dei consiglieri si dimette: cade l'amministrazione comunaleIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Calvizzano, ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caltanissetta. I consiglieri di opposizione hanno votato a favore delle dimissioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio; Sebastiano Odierna si dimette dalla carica di Consigliere comunale a Sarno; Borgofranco, è arrivato il commissario. Gestirà il Comune fino alle elezioni; Lascia il consiglio di Cuorgnè pronto a guidare Chiesanuova. Ostuni, cade l’amministrazione Pomes: il Consiglio si dimette in blocco e arriva il commissariamento. Il sindaco decade anche da presidente della ProvinciaTredici consiglieri comunali si dimettono davanti al notaio: sciolto il Consiglio e fine anticipata anche per la presidenza della Provincia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Si dimettono 13 consiglieri, cade l'amministrazione PomesDecisiva la frattura politica all'interno del centrosinistra locale, tra il sindaco Angelo Pomes (Pd) e il Partito Socialista Italiano, che andava avanti da quasi un anno ... rainews.it BOLOGNETTA: Dimessa l’assessore Teresa Barbara Avara. Al suo posto nominato Michele Spicuzza L’assessora Teresa Barbara Avara ha rassegnato le dimissioni nelle mani della sindaca Mary Elizabeth Anne Smith che al suo posto ha nominato Michele S - facebook.com facebook Tra i temi discussi negli scorsi mesi c'era anche la riforma del sistema arbitrale. Gli ultimi sviluppi, a partire dalle dimissioni di Gravina, hanno portato a un rallentamento: ora la situazione è in stallo. (1/7) x.com