Cimitero di Salerno Marenghi denuncia degrado e carenze | Subito sicurezza decoro e riapertura della chiesa

Il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi ha segnalato problemi di degrado e carenze nel cimitero di Salerno. In una dichiarazione, ha richiesto interventi immediati per migliorare la sicurezza e il decoro del sito, e ha chiesto anche la riapertura della chiesa presente all’interno della struttura. Marenghi è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati.

Punta i riflettori sul cimitero cittadino, il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati. Il 15 aprile, infatti, ha tenuto un sopralluogo presso il Camposanto di Brignano, evidenziando una serie di criticità che richiedono un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, il piano di Marenghi: industria e decoro per il futuroGherardo Maria Marenghi, il candidato che guida la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, ha delineato le... Ispezioni nei locali: denuncia e sospensione per carenze su igiene e sicurezzaUna serie di controlli sugli esercizi pubblici e sui locali e le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento ha riguardato in questi giorni il... Tutti gli aggiornamenti Crepe e rischio crolli al cimitero di Salerno: chiuso il Campo Ortensia per sicurezzaStampa Un’altra area del cimitero di Salerno è stata interdetta.; si tratta del Campo Ortensia, in corrispondenza del Campo inumazione. Dopo un sopralluogo, effettuato il primo aprile, dall’ufficio Tu ... salernonotizie.it Salerno, crepe e rischio crolli al cimitero: chiuso il Campo OrtensiaNuove criticità al cimitero di Salerno: il Campo Ortensia è stato chiuso per motivi di sicurezza a seguito del rilevamento di una fessura nel terreno. zon.it