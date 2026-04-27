Ostiamare in Serie C Falconi invita squadra e dirigenza in Municipio

Il Municipio X ha invitato squadra e dirigenza dell’Ostiamare a un incontro in Comune, dopo che la società ha ottenuto la promozione in Serie C. La decisione arriva a poche settimane dalla fine del campionato, che ha visto il club raggiungere questo obiettivo storico. L’evento sarà un’occasione per ufficializzare la promozione e per discutere delle iniziative legate alla crescita del club nel territorio.

Ostia, 27 aprile 2026 – La promozione dell’ Ostiamare in Serie C diventa anche un momento di orgoglio istituzionale per il Municipio X. Dopo una stagione straordinaria, la squadra biancoviola ha conquistato un traguardo storico, riportando il club tra i professionisti e regalando al territorio un risultato di grande valore sportivo e simbolico. Un successo che, secondo il Municipio, va oltre il campo e rappresenta un segnale importante per l’intera comunità locale. “Un traguardo che rende orgoglioso tutto il territorio”. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all’Ostiamare, ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza per questo importante risultato sportivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Weekend storico per il litorale romano: Ostiamare in Serie C, Aranova in Serie D e Borgo Palidoro in EccellenzaFiumicino, 27 aprile 2026 – Una domenica destinata a restare nella memoria dello sport del litorale romano. Leggi anche: L’Ostiamare sul cammino della salvezza: squadra al completo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sito Istituzionale | L'Ostiamare torna in serie C; Capolavoro Ostiamare: storica promozione in serie C; De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi; Ostiamare promosso in Serie C, De Rossi festeggia in lacrime a Genova: Voglio tornare dai ragazzi. L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al CampidoglioL’Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di ... iltempo.it Weekend storico per il litorale romano: Ostiamare in Serie C, Aranova in Serie D e Borgo Palidoro in EccellenzaUna domenica da ricordare per il calcio tra Fiumicino e Ostia. La scorsa settimana anche il Fregene 1948 promosso in Eccellenza ... ilfaroonline.it Il Messaggero. . Una data che rimarrà scolpita nel cuore di ogni cittadino del litorale. Dopo 35 lunghi anni di attesa, battaglie sui campi polverosi e speranze troppe volte infrante, l’Ostiamare torna ufficialmente in Serie C. La promozione, arrivata matematicame - facebook.com facebook Da Lidense una grandissima gioia dopo 35 anni l' #Ostiamare promosso in serie C con una settimana di anticipo tra i professionisti. Complimenti a mister d'Antoni e alla squadra biancoviola avete fatto felice un'intera città. Una giornata storica per il nostro ama x.com