L’Ostiamare si prepara ad affrontare una sfida importante in vista della salvezza, con la formazione al completo pronta a scendere in campo. La partita di dopodomani, contro il Castelfidardo, rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre per muovere la classifica e consolidare le proprie posizioni. La squadra ospite si presenta determinata a continuare il suo percorso, mentre i padroni di casa vogliono confermare la propria solidità.

Adesso il Castelfidardo dovrà insistere. Sin dalla partita di dopodomani che vedrà la squadra di mister Stefano Cuccù scendere sul campo dell’Ostiamare, terzo. Morale alto nella truppa fidardense dove non manca qualche acciaccato, ma i biancoverdi dovrebbero scendere al completo in Lazio. Rientrerà anche Paramatti dopo la squalifica. Il Castelfidardo cercherà di dare continuità ai risultati dopo la vittoria di domenica casalinga contro il San Marino e la notizia a metà settimana della penalizzazione di 2 punti della Sammaurese, ora ultima da sola. Intanto si vocifera da tempo che potrebbero arrivare anche altre penalizzazioni per altre squadre (Chieti e San Marino?). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ostiamare sul cammino della salvezza: squadra al completo

