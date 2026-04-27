Ostiamare in serie C Falconi celebra De Rossi e la squadra | Traguardo che rende orgoglioso tutto il nostro territorio

La squadra ha raggiunto la promozione in Serie C, risultato che coinvolge l'intera comunità locale. Il presidente ha commentato che questa conquista rappresenta il frutto di impegno, sacrificio e una strategia ben definita. Ha inoltre espresso soddisfazione per il fatto che il risultato renda orgoglioso tutto il territorio, sottolineando l'importanza di questa vittoria per il club e la zona circostante.

“La promozione in Serie C è un traguardo che premia impegno, sacrificio e visione, e che rende orgoglioso tutto il nostro territorio”. Così Mario Falconi presidente del municipio X ha reso omaggio all’impresa dell’Ostiamare invitando il club di De Rossi in municipio. Celebrazioni e complimenti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ostiamare in Serie C, Falconi invita squadra e dirigenza in MunicipioOstia, 27 aprile 2026 – La promozione dell’Ostiamare in Serie C diventa anche un momento di orgoglio istituzionale per il Municipio X. La Polizia celebra il 174esimo anniversario, il questore Mastromattei: "Mi sento un orgoglioso forlivese. Il nostro territorio non è un'isola felice"Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | L'Ostiamare torna in serie C; Capolavoro Ostiamare: storica promozione in serie C; De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi; Capolavoro Ostiamare: i lidensi tornano in Serie C dopo 35 anni. L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al CampidoglioL’Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di ... iltempo.it De Rossi porta l’Ostiamare in Serie C, litorale in festa. Ferruccio Mariani in esclusiva: Daniele felicissimo, ha creato una famigliaIl direttore generale dell’Ostiamare, Ferruccio Mariani, racconta a Virgilio Sport la genesi di un successo atteso 35 anni e traccia il bilancio di una stagione straordinaria ... sport.virgilio.it Tutta la gioia per la promozione dell’Ostiamare in Serie C! De Rossi torna a casa e viene accolto così @valerio_baldassi - facebook.com facebook De Rossi da sogno: il suo #Ostiamare è promosso in Serie C L’Ostiamare, di cui è proprietario Daniele De Rossi dal gennaio 2025, è stato promosso in Serie C a distanza di 35 anni dall’ultima volta. x.com