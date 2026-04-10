La Polizia celebra il 174esimo anniversario il questore Mastromattei | Mi sento un orgoglioso forlivese Il nostro territorio non è un' isola felice

Oggi si è celebrato al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Durante l'evento, il questore Claudio Mastromattei ha dichiarato di sentirsi un forlivese orgoglioso, aggiungendo che il territorio non è un’isola felice. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori di polizia, con momenti di riconoscimento e riflessione sulla situazione locale.

Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “Questo territorio non è un'isola felice - ha detto il questore Claudio Mastromattei durante il suo intervento -. Ma nessun territorio a Forlì”. Sull'omicidio in macelleria: “La risposta è stata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che... Al Caps si parlerà anche di violenza sulle donne, la Polizia di Stato celebra il suo 174esimo anniversarioNella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena celebrerà il 174esimo anniversario della sua fondazione con... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazione (video). Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazione (video)(video) NewTuscia – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Annivers ... newtuscia.it Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazione - facebook.com facebook Anche Cuneo oggi celebra il 174°anniversario della fondazione della Polizia di Stato x.com