A Ostia, con l’inizio della stagione balneare, circa un terzo degli stabilimenti non aprirà le porte al pubblico. Alcuni lidi sono stati chiusi con nastri gialli, mentre altre aree sono sotto sequestro. La presenza di stabilimenti che potrebbero non riaprire si alterna a quelli ancora operativi, creando un quadro di incertezza sulla fruibilità della spiaggia. La situazione si presenta come un rebus di stabilimenti e controlli.

Al via la stagione balneare, ma un terzo dei lidi non riapre. È quanto sta succedendo ad Ostia, dove accanto alla sabbia compaiono nastri gialli, aree sotto sequestro e stabilimenti che forse non rialzeranno le serrande. A meno di una settimana dall'avvio ufficiale, fissato per il primo maggio, il litorale romano si presenta con numeri che raccontano più di una criticità: circa un terzo degli stabilimenti è "fuori gioco", in una partenza che ha il sapore dell'emergenza nel nome della legalità. I controlli avviati dalla Procura, con il coinvolgimento di guardia costiera e polizia locale, hanno portato alla luce una lunga serie di abusi edilizi, difformità e situazioni rimaste sospese per anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, rebus stabilimenti: chiuso uno su tre

Notizie correlate

Sempre meno negozi: in 13 anni a Lucca quasi uno su tre ha chiuso i battentiLucca, 14 marzo 2026 – Quasi un negozio su tre ha chiuso negli ultimi tredici anni a Lucca: lo certifica una rapporto dal titolo “Città e demografia...

Ostia, firmate le prime concessioni: quali stabilimenti riaprono e l'allerta sugli abusi ediliziIl lavoro avviato dall’amministrazione capitolina, già a partire dal 2024, per superare la stagione delle proroghe sta entrando nel vivo.

Tutti gli aggiornamenti

Ostia, rebus stabilimenti: chiuso uno su treAl via la stagione balneare , ma un terzo dei lidi non riapre. È quanto sta succedendo ad Ostia , dove accanto alla sabbia compaiono nastri ... iltempo.it

Ostia, nuovi sequestri negli stabilimenti balneari: nel mirino gli abusi ediliziAl centro delle verifiche ci sono i titoli edilizi che negli ultimi decenni hanno consentito la realizzazione di cabine e ristoranti ... radiocolonna.it