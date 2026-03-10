Costa Nord | fra la preoccupazione dei gestori dei lidi continuano erosione e criticità strutturali

A Costa Nord, i gestori dei lidi sono preoccupati per i danni causati dall’erosione e dai problemi strutturali lungo la costa. Spesso si verificano crolli della falesia sulla strada che collega via Torre Testa a contrada Case Bianche, creando situazioni di criticità che richiedono interventi immediati. La situazione si ripete con regolarità, evidenziando la vulnerabilità del tratto costiero.

Nuovo crollo della falesia nel tratto compreso fra via Torre Testa e contrada Case Bianche. I residenti segnalano numerosi pericoli e disagi. Necessario un intervento, a pochi mesi dall'estate BRINDISI - Si ripetono con puntualità i crolli della falesia sulla strada che va da via Torre Testa verso contrada Case Bianche. L’ultima frana si è registrata la scorsa settimana, a seguito delle mareggiate dovute a forti venti di burrasca che si sono abbattute con frequenza negli ultimi giorni dei mesi scorso. Nella stessa zona i primi crolli si sono avuti nel mese di maggio del 2020 e successivamente nello stesso mese dell’anno 2025, sempre nel tratto stradale che lambisce il mare sulla costa a nord della città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Concessioni, i timori dei gestori dei lidi pugliesi: «Le regole siano uguali in tutta Italia»L'obiettivo è garantire dei criteri omogenei e le stesse regole in tutta Italia nell'assegnazione delle concessioni demaniali.

Erosione dei Lidi Ferraresi: il video dal droneIl drone passa a volo d'angelo sulla costa, riprende il litorale del lido di Volano.

