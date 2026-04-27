Ostia la prima tintarella brucia il portafogli | valanga di multe per sosta selvaggia

A Ostia e ai Cancelli sono state emesse numerose multe per sosta selvaggia, con il primo caldo che ha portato molti romani a frequentare il litorale. Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare le soste irregolari, che hanno portato a sanzioni per i veicoli parcheggiati in modo non autorizzato. La situazione ha causato disagi e ha richiesto interventi immediati.

Pugno duro contro la sosta selvaggia a Ostia e ai Cancelli. L'arrivo del caldo e il fine settimana hanno visto il litorale riempirsi di migliaia di romani in fuga dalla città e a caccia del primo sole e dei primi bagni stagionali. Una tintarella cara per centinaia di automobilisti, che una volta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ostia, addio sosta selvaggia con il Parco del mare: ma parcheggi e viabilità vanno approfonditeIl governatore Rocca ha incontrato Gualtieri per approfondire questioni legate alla viabilità e ai posteggi che, il progetto, cancella L’avvio del... Movida: alcol ai minori dai distributori automatici e record di multe per sosta selvaggiaLa macchina consentiva l'acquisto di alcolici senza alcuna verifica sull'età del consumatore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ostia, la prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggia; Litorale preso d’assalto: è già estate.