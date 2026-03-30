Un distributore automatico di alcolici, privo di controlli sull’età, ha permesso a un quindicenne di acquistare bevande alcoliche. Nel frattempo, nel settore della movida, sono state elevate numerose multe per sosta selvaggia, segnando un record in questa categoria.

La macchina consentiva l'acquisto di alcolici senza alcuna verifica sull'età del consumatore. Ed è così che un quindicenne ha comprato alcolici al distributore automatico. Il commerciante, che gestisce i distributori, è stato denunciato alla Procura. Tre invece i colleghi che sono stati sanzionati per diverse irregolarità amministrative, come la mancata esposizione delle tabelle autorizzative e delle norme su alimenti e alcol. Le multe complessive ammontano a migliaia di euro. Sabato sera di controlli interforze, nel centro di Agrigento, per garantire un'ordinata e sicura movida. Estintori scaduti, finti buttafuori e registri bianchi: la battaglia della questura per la sicurezza dei locali agrigentini I vigili urbani hanno elevato invece ben 80 contravvenzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Movida: alcol ai minori dai distributori automatici e record di multe per sosta selvaggia

Articoli correlati

Terni, controlli nei locali della movida. Alcol ai minori, violazioni igeniche e risse: chiuso un esercizio pubblico in centroI controlli straordinari hanno evidenziato gravi irregolarità e situazioni di rischio per gli avventori.

Leggi anche: Colpo al cimitero di Bonamorone, rubate le monete dai distributori automatici

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Movida alcol ai minori dai distributori...

Temi più discussi: Movida: alcol ai minori dai distributori automatici e record di multe per sosta selvaggia; Movida: stretta su alcol ai minorenni e uso di droga tra i giovani; Tarquinia, alcol ai minori e droga: in piazza Belvedere movida passata ai raggi x; Niente birre e alcolici dopo mezzanotte. Così Montesacro detta la stretta sulla movida.

Movida: stretta su alcol ai minorenni e uso di droga tra i giovaniControlli nel centro storico di Tarquinia, con particolare attenzione a piazza Belvedere, uno dei principali punti di ritrovoIn azione Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato ... civonline.it

Alcol ai minori, controlli sulla movida: sanzionato un bar del centroNuovo intervento delle forze dell’ordine nel cuore della movida agrigentina. Nel corso di un servizio mirato al rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici, gli agenti della sezione Pas de ... scrivolibero.it

Zone della movida sotto la lente delle forze dell'ordine - facebook.com facebook

Lotta alla mala- movida x.com