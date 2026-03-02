EcorNaturaSì ha annunciato di aver scelto Fattoretto Agency come partner strategico per il 2026. L’agenzia sarà responsabile della strategia SEO e GEO, con un’attenzione particolare all’espansione dell’eCommerce. La collaborazione riguarda la pianificazione e l’implementazione delle attività di crescita organica del brand nel prossimo biennio. La decisione riguarda esclusivamente la gestione delle strategie digitali e di marketing online.

È ufficiale: EcorNaturaSì ha scelto Fattoretto Agency come partner strategico per il 2026, affidando all’agenzia la crescita organica del brand, con un focus specifico sulle attività dedicate all’eCommerce. Secondo quanto riportato su Engage Il magazine del marketing e della pubblicità, Fattoretto Agency ha già seguito la migrazione SEO del nuovo sito di EcorNaturaSì, una fase ritenuta cruciale per garantire continuità al posizionamento organico e una corretta indicizzazione. La collaborazione proseguirà con attività continuative di ottimizzazione on-site e monitoraggio delle performance. Tra gli strumenti utilizzati dall’agenzia figura FattoBoost, tool proprietario che integra dati provenienti da Google Search Console, DataforSEO e Semrush, supportando le strategie di posizionamento e analisi dei contenuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - EcorNaturaSì affida a Fattoretto Agency la strategia SEO e GEO per il 2026

Fattoretto Agency tra i Leader dell’Innovazione 2026 secondo Corriere della Sera e StatistaFattoretto Agency, specializzata in SEO e AI per eCommerce, è stata riconosciuta tra i Leader dell’Innovazione 2026 nella classifica realizzata dal...

TT MetropolTerraglio: Fattoretto Agency sostiene il tennistavolo paralimpicoVenezia – Una nuova partnership all’insegna di sport, inclusione e performance prende il via nella Città Metropolitana di Venezia.

Contenuti utili per approfondire Fattoretto Agency.

NaturaSì rinnova il sito e rafforza la strategia SEO con Fattoretto AgencyNaturaSì avvia un nuovo percorso di consolidamento della propria presenza digitale con il go-live del nuovo sito e una collaborazione con Fattoretto Agency, realtà specializzata ... engage.it

Fattoretto AI: il vantaggio competitivo per gli eCommerce che passa dall'Intelligenza Artificiale operativaMilano, Italia – 31 luglio 2025 – Portare l’Intelligenza Artificiale al centro dei processi eCommerce con soluzioni concrete e misurabili. È questa la missione con cui Fattoretto AI ... adnkronos.com