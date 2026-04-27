Osservatorio Aub sulle imprese familiari italiane presentazione con Ascani
Martedì 28 aprile alle 11.30 si terrà a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la presentazione del XVII Osservatorio Aub dedicato alle imprese familiari italiane. L’evento prevede la partecipazione di Ascani, che interverrà alla discussione. La manifestazione si concentra sulla presentazione dei dati e delle analisi riguardanti il settore delle imprese familiari nel paese.
ROMA – Martedì 28 aprile, a partire dalle ore 11.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del XVII Osservatorio Aub sulle imprese familiari italiane. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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