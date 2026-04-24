A Brindisi la presentazione del Quaderno Navigare il futuro dell’Osservatorio sulle Città
Lunedì 27 aprile, nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si terrà la presentazione del Quaderno intitolato “Navigare il futuro”, pubblicato dall’Osservatorio sulle Città all’interno della collana “I Quaderni dell’Osservatorio sulle Città”. L’evento è previsto per le 11 del mattino e riguarda la pubblicazione di un nuovo volume dedicato alla città di Brindisi.
BRINDISI - Lunedì 27 aprile, nel Nuovo Teatro Verdi, con inizio alle ore 11, sarà presentato il Quaderno di Brindisi “Navigare il futuro”, nell’ambito della collana editoriale “I Quaderni dell’Osservatorio sulle Città”. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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