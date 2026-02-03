Libri | L’Europa fra Trump e la Cina presentazione con Ascani

Mercoledotto 4 febbraio a Roma si terrà la presentazione del libro “L’Europa fra Trump e la Cina – Tendenze e conflitti del mondo globale”. L’evento si svolge alla Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli alle 14.30 e vede come protagonista Patrizio Bianchi. La discussione si concentrerà sulle sfide dell’Europa tra le influenze di Trump e le tensioni con la Cina.

ROMA – Mercoledì 4 febbraio, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli si svolgerà la presentazione del libro "L'Europa fra Trump e la Cina – Tendenze e conflitti del mondo globale", di Patrizio Bianchi. Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Intervengono Chiara Braga, Andrea De Maria, Patrizio Bianchi. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

