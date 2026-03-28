È arrivata una segnalazione Ilaria Salis la polizia nella sua stanza d’albergo
Nella notte romana, la polizia ha ricevuto una segnalazione che ha portato all’intervento in una stanza d’albergo, dove si trovava una donna. Al mattino, si è verificato un episodio legato a questa situazione, che ha coinvolto anche un corteo chiamato “No Kings”. La vicenda ha attirato l’attenzione e sta suscitando discussioni pubbliche.
L’alba romana che precede il corteo “No Kings” si è trasformata in un nuovo caso politico destinato a far discutere. Al centro c’è Ilaria Salis, che ha denunciato pubblicamente l’arrivo delle forze dell’ordine nella sua stanza d’albergo a poche ore dall’inizio della manifestazione. Secondo il suo racconto, due agenti si sarebbero presentati per un “controllo preventivo”, trattenendosi a lungo nonostante lei si fosse subito qualificata. La vicenda è esplosa rapidamente, inserendosi in un clima già teso alla vigilia del corteo previsto nel pomeriggio nella Capitale. A dare immediatamente una dimensione politica all’episodio sono stati i vertici di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno parlato di una situazione di “gravità inaudita”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Articoli correlati
Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d'albergo a Roma. «Segnalazione da altro Paese, controllo non collegato al corteo»Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel a...
Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese»
Approfondimenti e contenuti su Ilaria Salis
Temi più discussi: Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto; Bossi, applausi per Zaia e Fontana ai funerali del Senatur a Pontida VIDEO; Santanchè, il totonomi per sostituirla: idee Caramanna o Malagò, per ora deleghe a Meloni. A via Arenula spunta l’ipotesi Kelany.
Controllo preventivo a Ilaria Salis prima del corteo No Kings: «L’Italia è un regime». La Questura: «Chiesto da un paese terzo Ue»Degli agenti della polizia si sono presentati nella camera d’albergo dell’eurodeputata per eseguire un controllo preventivo in vista della manifestazione nazionale di oggi nella capitale. «L’attività ... editorialedomani.it
Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto ... tg24.sky.it
"Tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel". Ilaria Salis perquisita dagli agenti, la rabbia e il racconto choc >> https://tinyurl.com/2ps4x7sb - facebook.com facebook
Guai se indaghi uno di loro, ma l'europarlamentare Ilaria #Salis può essere controllata in albergo prima della manifestazione #NoKings: garantisti a senso unico x.com