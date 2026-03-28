È arrivata una segnalazione Ilaria Salis la polizia nella sua stanza d’albergo

Nella notte romana, la polizia ha ricevuto una segnalazione che ha portato all’intervento in una stanza d’albergo, dove si trovava una donna. Al mattino, si è verificato un episodio legato a questa situazione, che ha coinvolto anche un corteo chiamato “No Kings”. La vicenda ha attirato l’attenzione e sta suscitando discussioni pubbliche.