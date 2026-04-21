Caso spy story nella Fidal il segretario Londi lascia la poltrona dopo la cimice trovata nella sua stanza

Il segretario generale della Fidal si è dimesso dalla sua posizione pochi giorni dopo la scoperta di una cimice nella sua stanza, posizionata sotto la scrivania. La notizia è stata confermata da fonti di stampa, che hanno riferito che Londi ha deciso di lasciare l’incarico in seguito all’episodio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione italiana di atletica, senza ulteriori dettagli sul motivo.

Il segretario generale della Fidal, Alessandro Londi, lascia la federazione italiana di atletica. La decisione arriva a pochissimi giorni dalla notizia della cimice ritrovata nella sua stanza, sotto la sua scrivania, come spiegato da Repubblica. Il presidente Stefano Mei aveva immediatamente convocato un consiglio federale d’urgenza, che ha poi portato appunto all’addio dell’ormai ex segretario generale Londi. Al suo posto è stata approvata la nomina a segretario Generale ad interim del Capo Area Organizzazione, Pierluigi Sorace. La nuova nomina arriva così a pochi giorni dalla notizia del ritrovamento negli uffici romani di via Flaminia Nuova di una microspia nella stanza di Londi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso spy story nella Fidal, il segretario Londi lascia la poltrona dopo la cimice trovata nella sua stanza Notizie correlate Atletica, altro caso di spionaggio: cimice nella stanza del segretario Fidal. Arriva la poliziaDopo il caso del fratello di Tortu, Giacomo, sotto inchiesta per aver fatto controllare Marcell Jacobs, un altro caso di spionaggio scuote la Fidal. Spionaggio nella Federazione di atletica, trovata una cimice nell’ufficio del Segretario: torna l’ombra dei dossieraggi e del caso EqualizeL’ombra del dossieraggio e delle intercettazioni abusive torna a scuotere l’atletica leggera italiana, ricollegandosi idealmente al terremoto del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fidal, la spy story che fa tremare l'atletica: microspie, licenziamenti e consulenze; Alla festa della rivoluzione: l’impresa di Fiume diventa un’avvincente spy story; L’atletica delle spie: trovata una cimice nella sede della Fidal; Alla festa della rivoluzione, la recensione: trasformare D'Annunzio in una spy story. Altra spy story dopo Tortu e Jacobs, cimici e polizia in sede Fidal: Mei respinge le accuse e punge...BinaghiAltra spy story dopo Tortu e Jacobs, cimici e polizia in sede Fidal: agenti chiamati dal segretario Londi. Il presidente Mei cade dalle nuvole e punge...Binaghi. sport.virgilio.it Fidal, la spy story che fa tremare l'atletica: microspie, licenziamenti e consulenzeNell'ufficio di Alessandro Londi è stata trovata una cimice: scoppia la guerra interna alla Federazione di atletica, con il presidente Mei, ex grande amico del segretario generale, insoddisfatto per l ... corriere.it Leader Tory invoca la sfiducia a Starmer sul caso Mandelson, "se ne deve andare". Badenoch: "Ha messo la sicurezza nazionale a rischio, i deputati laburisti lo sfiducino" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com Al centro della caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari alla premier - facebook.com facebook